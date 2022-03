Kapitol-Randalierer bekommt jetzt Asyl in Belarus

Belarus (Weißrussland) hat einem US-Bürger politisches Asyl gewährt, der wegen der Erstürmung des US-Kapitols am 6. Jänner 2021 mit Haftbefehl gesucht wird. Die belarussische Nachrichtenagentur Belta berichtete, Evan Neumann habe einen Flüchtlingsstatus in dem Land erhalten. „Ich fühle mich in Belarus sicher“, sagte Neumann demnach. „Ich mag dieses Land.“