Donald Trump will bei Wahlsieg Täter begnadigen

Falls er bei der Präsidentschaftswahl 2024 wieder kandidieren und gewinnen werde, werde er sich für eine „faire“ Behandlung einsetzen, sagte Trump. „Und falls Begnadigungen nötig sind, werden wir ihnen Begnadigungen geben, weil sie so unfair behandelt werden“, so Trump in der Nacht auf Sonntag. Ein US-Präsident kann nach Bundesrecht verurteilte Täter begnadigen - und das ist selbst nach Absitzen einer Strafe noch möglich.