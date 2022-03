Bauern: Mehr Produktion, weniger Umweltschutz?

Um zu verhindern, dass noch mehr Menschen auf der Welt hungern, sollen Bauern in der EU heuer für Umweltschutz vorgesehene Ackerflächen nutzen dürfen. Dort sollten künftig Nahrungs- und Futtermittel angebaut werden können, um die Produktion zu steigern, so die EU-Kommission am Mittwoch. Zudem sollen Bauern in der EU mit knapp 500 Millionen Euro unterstützt werden.