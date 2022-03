Protest gegen Krieg: Russische Reporterin kündigt

„Ich bin keine Spionin“

Agalakowa, die teils Französisch, teils Russisch sprach, sagte weiter: „Eine freie Presse ist wichtig für jede Gesellschaft. Und wenn die Menschen sich selbst nicht mehr sehen in den Nachrichten, dann wissen sie nicht, an wen sie sich wenden können. Ihre Stimme wird nicht gehört. Das führt zu Selbstmord. Zu einem großen Selbstmord in den Ausmaßen des Landes.“ Ihr sei bewusst, dass sie in Russland nun des Verrats beschuldigt werde. „Mich hat niemand bezahlt. Ich bin keine Spionin“, sagte sie in ihrer auch als Video verbreiteten Rede.