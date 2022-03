Der Ländle-Klettersport befindet sich im Aufwind

Der erste Boulder A-Cup in Vorarlberg seit fünf Jahren war ein Erfolg. In der Steinblockhalle in Dornbirn schafften am Wochenende drei Athletinnen aus der Ländle-Equipe den Sprung ins Finale. Lea Kempf (ÖAV Egg) verpasste das Stockerl mit Platz vier nur knapp. Das macht Lust auf mehr.