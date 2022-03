DJ-Legende Nick feiert in Oberpullendorf

Am Samstag kann man die Legende im neu eröffneten „Legendary“ in Oberpullendorf erleben. „Ich werde auf das erste Jahrzehnt meiner Karriere zurückblicken“, so DJ Nick. „Musik aus den 80ern, 90ern und 00ern, hauptsächlich Indie- und Punk-Klassiker, werden Garant für eine großartige Partynacht sein.“