100 Millionen Euro für größten Radwege-Ausbau

Brücken in Radwegenetz integriert

Auch die neue Radverbindung vom 19. in den 20. Bezirk über die Heiligenstädter Brücke ist einer der Höhepunkte. Herzstück des Ausbauprogramms ist zudem die Radoffensive Donaustadt. Durch das Parkpickerl ist viel Platz frei geworden. Auf dieser Fläche entstehen in den Jahren 2022 und 2023 insgesamt 14 Kilometer neue und verbesserte Radverbindungen. Auch Brücken werden in den Radverkehr eingebunden. So werden der Erdberger Steg und die Kagraner Brücke optimiert.