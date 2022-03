Wegen Unachtsamkeit mit Gegenverkehr kollidiert

Der 33-jährige Lenker aus Feistritz ob Bleiburg war am Montag gegen 8.05 Uhr auf der Bleiburger Straße in Fahrrichtung St. Stefan unterwegs, als er in St. Michael ob Bleiburg plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet und seitlich mit dem Auto einer 34-jährigen Lenkerin - ebenfalls aus Feistritz ob Bleiburg - kollidierte. Der Mann erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber C11 in das UKH Klagenfurt geflogen.