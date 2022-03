US-Cop kniete auf Hals von Schülerin

Es begann mit einem Streit zweier Schülerinnen an einer Highschool im US-Staat Wisconsin und endete mit einem schockierenden Einsatz eines Polizisten, der an die tödliche Verhaftung des Afroamerikaners George Floyd im Mai 2020 erinnert. Aufnahmen aus der Überwachungskamera der Schulkantine zeigen nämlich den Cop, der auch als Sicherheitsmann an der Bildungseinrichtung in Kenosha arbeitet, wie er nach dem Trennen der beiden Mädchen auf dem Hals eines der Teenager kniet.