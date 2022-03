Sobotka zu Gast bei Großmacht Indien

Es gibt herzlichstes Willkommen im 1,4-Milliarden-Reich. Vor allem für „Excellence Wolfgang Sobotka“. Sein Name wie jener von Christine Schwarz-Fuchs (Bundesratspräsidentin, ÖVP) oder Christoph Matznetter (SPÖ) brechen indische Zungen. Für Österreich ist Indien ein Zukunftsmarkt. Indien ist vorsichtig interessiert an Partnern in Europa. Aber: Mit dem Kontinent hat man nicht immer die besten Erfahrungen gemacht. Stichwort Kolonialismus.