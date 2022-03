Mutter und Sohn nach Wohnungsbrand im Spital

Die Feuerwehr Luftenberg schildert den Einsatz so:

Heute kam es gegen 13.40 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Kutzenbergersiedlung, zu welchem wir mit der Feuerwehr Pürach alarmiert wurden. Bei unserem Eintreffen schlugen bereits Flammen aus einem Fenster im Innenhof und eine dichte Rauchwolke kam uns aus der Haustüre entgegen. Sofort drang der Atemschutztrupp unseres Tanklöschfahrzeugs zur Brandbekämpfung ins Innere der Brandwohnung vor und konnte den ausgedehnten Zimmerbrand rasch niederschlagen. Um genügend Reservekräfte zur Verfügung zu haben, wurde auch die Alarmstufe 2 ausgelöst und somit die Feuerwehren St. Georgen/Gusen, Steyregg, Langenstein und Blindendorf zum Brandobjekt gerufen. Im gesamten Einsatzverlauf kamen insgesamt vier Atemschutztrupps für die Lösch- und Nachlöscharbeiten zum Einsatz. Gegen 16.00 Uhr waren alle Arbeiten an der Einsatzstelle abgeschlossen und wir konnten diese an die Polizei übergeben.