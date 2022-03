Nemecz fällt in Johannesburg weit zurück

Nach seiner bisher schwächsten Runde hat Lukas Nemecz am dritten Tag der zur Golf-World-Tour zählenden Steyn City Championship in Südafrika einige Positionen eingebüßt. Der 32-Jährige spielte am Samstag auf dem Par-72-Kurs im Norden von Johannesburg eine 73er-Runde und ist damit nur noch auf Platz 57 zu finden.