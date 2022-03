Infizierte Pflegende am Bett: „Es gäbe Aufschrei“

„Wir laufen am Limit. Wenn man rein den Pflegedienst anschaut, sind etwa zehn Prozent der Mitarbeiter ausgefallen, weiß der Innviertler, der selbst das Seniorenheim in Esternberg leitet und der Arbeitsgemeinschaft vorsteht. Einige Heime sind stärker betroffen von der aktuellen Welle, andere kaum. „Gegenseitige Hilfe zwischen den Häusern ist zwar möglich, aber meistens scheitert es schlicht an den Ressourcen“, weiß Hatheier. Denn auch ohne Corona können mehr als 1000 Betten in Seniorenheimen nicht belegt werden. Nicht, weil die Nachfrage fehlt, sondern weil zu wenige Mitarbeiter verfügbar sind. Mit Covid läuft derzeit alles am Limit. Das bedeutet auch, dass Zimmer, die nach Auszug oder Todesfällen frei werden, nicht sofort nachbesetzt werden können.