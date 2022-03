„Werden brutal in die Wirklichkeit zurückgeholt“

Die Eurofighter stoßen aktuell an ihre Grenzen, die Ukraine-Krise legt hier gerade ein paar Schwächen - Stichwort Einsatzbereitschaft - offen. Wie gehen Sie damit um?

Tanner: Der Absturz der Drohne in Zagreb hat hier Ängste geweckt. Unsere passive und unsere aktive Luftraumüberwachung funktioniert aber. Nicht auf die kostengünstigste Art, das muss man offen sagen. Hier ist vieles der Vergangenheit geschuldet. Wer kann sich nicht an den Spruch erinnern „Sozialfighter statt Eurofighter - hier fliegt Ihre Pension“? Wir haben aber investiert in dem Bereich, besonders bei der passiven Luftraumüberwachung, also bei Radargeräten.

Brieger: Wenn es eine markante Budgeterhöhung gibt, kann man auch wieder in die Richtung Zwei-Flotten-Lösung denken, also so, wie es bis vor Kurzem mit dem Saab 105 in Linz zusätzlich zum Eurofighter war. Wenn das nicht möglich ist, müssen wir die aktuelle Lösung weiterentwickeln. Leider ist die Einführung komplexer neuer Systeme eine sehr zeitintensive Angelegenheit.