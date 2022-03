Eine Geschichte der politischen Polarisierung

Ein heikles Thema sind die im Herbst anstehenden Wahlen. Seit Jahren wird in Bosnien-Herzegowina um eine Wahlrechtsreform gerungen – eine der Voraussetzungen, damit das Land EU-Beitrittskandidat werden kann. Das derzeitige System ist kompliziert und ethnisch geprägt. Einer, der ständig zündelt und alle Bemühungen für eine Einigung blockiert, ist der serbische Nationalist Milorad Dodik, der in seinen Spaltungsversuchen von Russland unterstützt wird. Wie verfahren die Lage generell ist, zeigt sich in der Stadt Mostar: Dort dauerte es zwölf Jahre, bis ein Bürgermeister gewählt werden konnte.