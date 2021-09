Lautes Säbelrasseln zwischen Serbien und Kosovo

Innenminister kündigt Rückkehrer-Gipfel an

Innenminister Karl Nehammer ist gerade auf dem Westbalkan. Sein Thema ist freilich die Migration. Er kündigt einen Rückkehrer-Gipfel an: „Wir müssen Rückführungen bereits vor den Toren der EU beginnen.“ Außerdem bekräftigte er einmal mehr mit seinem kosovarischen Amtskollegen Xhelal Svecla, in Sachen „prekärer Migrationslage“, Korruptionsbekämpfung und organisierte Kriminalität an einem Strang zu ziehen.