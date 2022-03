Kärntner Skigebiete schließen wegen hoher Kosten

„Der Skilauf ist ein teurer Sport geworden“, sagt Wolfgang Löscher, der die Lifte am Dreiländereck schon geschlossen hat. „Wir haben an sich genug Schnee, dass wir fahren könnten, aber der Gäste-Zustrom aus Hotels fehlt und die Energiekosten spielen verrückt. Ein Megawatt hat im Februar 2021 etwa 40 Euro gekostet, der Preis ist auf 340 Euro in diesem Jahr gestiegen. Die Teuerung besser vorstellen kann man sich, wenn man die Ausgaben für ein Skigebiet wie bei uns nimmt. Die lagen im Vorjahr zum Beispiel im Dezember bei 300.000 Euro, machten heuer 1,1 Millionen aus. Wie es weitergeht, ist nicht absehbar.“