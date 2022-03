LIVE ab 12 Uhr: ÖSV-Sextett im Teambewerb am Start

Katharina Truppe, Katharina Huber, Ricarda Haaser sowie Stefan Brennsteiner, Fabio Gstrein und Patrick Feurstein werden für Österreich den Teambewerb im Rahmen des alpinen Ski-Weltcup-Finales in Meribel bestreiten (12 Uhr). Aus dem Gold-Team bei den Olympischen Spielen in China sind damit nur Truppe und Brennsteiner mit dabei, Huber war in Yanqing als Ersatzfahrerin ohne Einsatz geblieben. Auftaktgegner Österreichs ist Slowenien, acht Nationen haben genannt. Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts!