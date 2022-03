Biathlon: Verband suspendiert Russland und Belarus

Der Biathlon-Weltverband (IBU) will Russland und Belarus wegen der Invasion in die Ukraine mit sofortiger Wirkung suspendieren. Die Sanktion erfolgt, weil die beiden Nationalverbände „als Vertreter ihrer Nationen ihren humanitären Verpflichtungen im Sinne der IBU-Satzung nicht nachgekommen sind“, teilte die in Salzburg ansässige IBU am Donnerstag mit.