Degot bleibt Intendantin des steirischen Herbst

„Ekaterina Degot hat eine ausgezeichnete Bewerbung sowie Präsentation geliefert“, begründet die Findungskommission ihre einstimmige Entscheidung. Auch in den schwierigen letzten beiden Jahren hätte sie das Fesitval gestärkt, weil sie Programme gestaltet hätte, die international positiv wahrgenommen worden waren. In den kommenden Jahren will sie auch neue Akzente setzen. Ihr Motiv, mit Kunst Hoffnung zu geben, sei besonders aktuell, so der Landesrat Drexler.