Kokain ist im Ländle weiter auf dem Vormarsch

Auf dem Land regiert der Alkohol

Wenig überraschend werden illegale Drogen in den urbanen Gebieten des Rheintals und Walgaus in größeren Mengen als in ländlichen Regionen konsumiert. Gegenteilig verhält es sich in Sachen Alkohol - hier haben die Seitentäler die „Schnapsnase“ vorn. Wider Erwarten kaum einen Einfluss auf das Drogenkonsumverhalten hat der Tourismus, was für Kloimstein nur ein Fazit zulässt: „Der Suchtmittelkonsum stellt klar ein Vorarlberger Problem dar und ist kein temporäres oder importiertes Phänomen.“ Er hofft, dass das Monitoring des Abwassers fortgesetzt wird - nicht zuletzt, um die Auswirkungen der Coronakrise auf den Drogenkonsum messbar zu machen. Bereits jetzt zeigt sich, dass die Pandemie die Problematik verschärft hat: So hatte die Beratungsstelle Clean seit März 2020 eine Zunahme bei den Substitutionsbehandlungen von rund 10 Prozent zu verzeichnen, seit Beginn dieses Jahres ist die Nachfrage regelrecht explodiert - und zwar um 22 Prozent bei den langfristigen Behandlungen, bei den Kurzkontakten waren es sogar 53 Prozent.

Dass Vorarlberg ein Drogenproblem hat, zeigt nicht zuletzt ein Blick auf die Konsumkurve im Wochenverlauf: Zwar war die Drogen- und Alkoholkonzentration im Abwasser am Wochenende deutlich heuer, allerdings flachte die Kurve an Werktagen nur um etwa die Hälfte ab - für einen nicht unwesentlichen Teil der Bevölkerung gehören Suchtmittel also quasi zum Alltag.