Neuer Generalstabschef beim Bundesheer gesucht

Striedinger hat wohl Favoritenrolle verspielt

Bis vor Kurzem galt der stellvertretende Generalstabschef Rudolf Striedinger als Favorit. Er sorgt allerdings seit Wochen mit öffentlichen Auftritten als Co-Leiter der COVID-Krisenkoordination GECKO für Kritik und wird in den Sozialen Medien regelrecht durch den Kakao gezogen. So argumentiert er etwa im aktuellen „profil“ den Lockerungskurs der Regierung trotz Rekordzahlen an Neuinfektionen damit, dass „dem Virus die Nahrung ausgehen“ würde.