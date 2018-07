Brieger folgt Commenda als Stabschef beim Heer

Nachdem General Commenda dem Heer in sieben stürmischen Jahren souverän vorangestanden ist, tritt sein Nachfolger in große Fußstapfen. „Mit Generalmajor Brieger habe ich einen ausgezeichneten Soldaten und Offizier mit langjähriger Truppenerfahrung im In- wie im Ausland zum neuen Generalstabschef bestellt. Er hat sich für bevorstehende Aufgaben mit seinem besonnenen und überlegten Führungsstil qualifiziert“, so Minister Kunasek.