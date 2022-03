„Deutliche Abflachung der Omikron-Welle“ ab April

Neuinfektionen kratzten an 50.000er-Grenze

Auch wenn die Lockerungen bereits bei der Ankündigung für Kritik gesorgt hatten. Für Experten sei klar gewesen, dass die breiten Öffnungen auf einen Sitz doch zu früh kommen. Unisono war auch gewarnt worden. Die politische Entscheidung fiel aber dafür aus - inklusive Aufhebung der Maskenpflicht, was besonders erstaunte. Nach Tagen in Folge mit fast 50.000 neuen Fällen in 24 Stunden und Clustern im Gesundheits- und Sozial- sowie im Bildungsbereich werden immer mehr Stimmen für Maßnahmen laut.