Das hat Queen Elizabeth zur Verzweiflung gebracht!

„Anzeichen der Verzweiflung“

Laut dem neuen Buch „Queen of Our Times: The Life of Queen Elizabeth II“ von Autor Robert Hardman war es keine leichte Zeit für die Queen. Die neueste Ausgabe des Magazins „People“ zitiert aus der Queen-Biografie: „Nach außen hin stoisch wie immer, fand die Queen Gespräche über die Scheidungen sehr ärgerlich. Ein ehemaliger Mitarbeiter des Haushaltes verriet, dass man immer wieder kleine Anzeichen ihrer Verzweiflung sehen konnte.“