Queen zu schwach für Gassi-Runde mit ihren Corgis

Bei Gedenkgottesdienst für Prinz Philip dabei?

Nachdem die Queen ihre Teilnahme am Gottesdienst zur Feier des Commonwealth-Tages in der Westminster Abbey am Montag abgesagt hatte, wurden besorgte Stimmen laut, die Monarchin am Gedenkgottesdienst für Prinz Philip am 29. März ebenfalls nicht teilnehmen. Wie die „Daily Mail“ berichtete, hoffe die Monarchin weiterhin, bei diesem für sie persönlich so wichtigen Termin dabei sein zu können. Möglicherweise sei sie aber „nicht mobil genug, um dies zu tun“, heißt es aus Palast-Kreisen.