Wer Netflix-Account teilt, muss jetzt draufzahlen

Nutzer in Testmärkten zahlen drei Euro drauf

Netflix ging bisher kaum gegen diese bei Nutzern in aller Welt gängige Praxis vor. In den drei Testländern müssen Kunden laut Long künftig aber zwei bis drei Euro monatlich fürs sogenannte Account-Sharing draufzahlen, um zu diesem Zweck bis zu zwei „Unterkonten“ einrichten zu können.