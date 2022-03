McDonald's hat in Kärnten Lieferschwierigkeiten

Wie wichtig es ist, dass Waren rechtzeitig an ihrem Bestimmungsort ankommen, zeigte sich am Dienstag und Mittwoch bei der Fast Food-Kette McDonalds. Fans von Burger & Co erhielten in einigen Kärntner Filialen weder McMuffins noch Pancakes, Croissants oder bestimmte Produkte aus dem McCafé. An der Burgerfront und bei den beliebten Wraps gab es ebenfalls Engpässe...