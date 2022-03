Neusiedler See: Große Sorge wegen Megaprojekt

„Die Österreicher in der Ostregion wollen keine Naturzerstörung am Neusiedler See“, so Greenpeace-Sprecher Herwig Schuster. Für den Nationalpark und seine Tier- und Pflanzenwelt wären die Auswirkungen katastrophal. Laut Greenpeace soll im Mai eine Entscheidung der EU-Kommission über eine Beschwerde der Umweltorganisation gegen das Bauprojekt vorliegen.