Corona: Freitesten ab dem fünften Tag möglich

Am Dienstag wurden 1384 neue Corona-Fälle im Land gemeldet. Die Zahl der aktuell Infizierten beträgt 12.589. Insgesamt sind 13.313 Personen in Quarantäne. In Schulen, Kindergärten oder Spitälern droht Personalmangel. Das Land verkürzt nun die Quarantäne. Freitesten wird ab dem fünften Tag möglich.