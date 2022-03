Salzburgs Schiris pfeifen aus dem letzten Loch

Das ist nichts Neues, schon seit Jahren ist Not am Mann und an der Frau. Die Pandemie machte alles noch problematischer. Salzburgs Schiris pfeifen mittlerweile aus dem letzten Loch. Aktuell sind gerade einmal 150 Aktive vorhanden, fünf davon sind weiblich. „Ein Tiefstand“, meint der Obmann besorgt.