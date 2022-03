Das Knie! Hirscher verpasst Fieberbrunn-Freeriden

Zum gemeinsamen Skifahren mit Vater Ferdinand und Bruder Leon hat es letztens noch gereicht, sogar zur gewonnenen Ortsmeisterschaft in seiner Heimat Annaberg-Lungötz in Salzburg - doch ein weiteres sehnsüchtig erwartetes Highlight für diesen Winter muss Marcel Hirscher nun ausfallen lassen! Wenn die Freeride-World-Tour dieser Tage in Fieberbrunn in Tirol ihre Zelte aufschlägt, wird ihr der Ski-Ex-Superstar nicht die Aufwartung als Vorläufer machen - Knieprobleme lassen das nicht zu ...