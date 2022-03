Pensionist entgeht knapp Raketeneinschlag in Kiew

Immer mehr Attacken auf Zivilgebäude

Erste Berichte über Verletzte oder Tote gab es nicht, es ist aber aufgrund der Aufnahmen davon auszugehen, dass auch Menschen zu Schaden gekommen sind. Ebenso sind zwei Zivilisten bei einem russischen Raketenangriff auf die Großstadt Kramatorsk in der Ostukraine ums Leben gekommen, berichtete der Bürgermeister auf Facebook. Die Stadt in der Oblast Donezk liegt an der Front und wird noch von der Ukraine kontrolliert.