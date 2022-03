Lawrow: Geburtsklinik war Lager von Kämpfern

Russland behauptet, es sei kein medizinisches Personal in Klinik gewesen

Doch für den russischen Außenminister erklärte, dies sei eine „Manipulation“ der gesamten Welt mit Informationen zu mutmaßlichen Gräueltaten der russischen Armee. Russland habe am 7. März die UNO informiert, dass die Klinik verlassen sei und sich kein medizinisches Personal mehr darin befinde. Vielmehr sei das Gebäude als Lager ultraradikaler Kämpfer des ukrainischen Bataillons Asow verwendet worden, so Lawrow nach einem Gespräch mit seinem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba.