Bombardierte Geburtsklinik: Schwangere gestorben

Während eine der werdenden Mütter, die sich zum Zeitpunkt des Angriffs in der Klinik befand, vor Kurzem ihr Kind auf die Welt brachte, war der Zustand einer anderen offenbar weitaus dramatischer. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, dass sich noch näher an der Frontlinie befand. Dort kämpften die Ärzte bis zuletzt, um die Frau und ihr Kind zu retten.