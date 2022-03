Florianis sammeln für ukrainische Kameraden

Top-Zustand

In der Region Amstetten wurde bereits fleißig gesammelt. „Das Material ist in Top-Zustand, wurde aber teilweise durch moderneres ersetzt oder musste aufgrund von Richtlinien ausgeschieden werden. In der Ukraine wird man diese Lieferung aber gut brauchen können“, schildert Amstettens Feuerwehrkommandant Andreas Dattinger, der im Zuge eines grenzüberschreitenden Projekts bereits Florianis in der Ukraine kennenlernen konnte. Die gespendete Ausrüstung wird dann nach Polen gebracht, wo die staatlich koordinierte Hilfsaktion unterstützt wird. Anschließend wird sie in die Ukraine transportiert