Gratistests „nicht mehr für alle zu jeder Zeit“

Offenbar ist das weitere Vorgehen bei den Corona-Tests und ob und in welchem Umfang sie gratis bleiben, innerhalb der Regierung noch nicht ausdiskutiert. Während Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) für ein „bestimmtes Ausmaß“ - wie er am Samstag ankündigte - „kämpfen und ringen“ will, sagte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Sonntag, die Gratis-Tests sollten „nicht mehr für alle zu jeder Zeit“ verfügbar sein.