Rauch: Keine komplette Beendigung der Gratistests

Rauch kündigt Gesamtlösung an

„Weitere Schritte werden in der kommenden Woche geprüft und in ein Paket gebunden“, kündigte der Nachfolger von Wolfgang Mückstein am Samstag an. Er wolle eine Gesamtlösung präsentieren - was die Testungen, die Absonderungsbescheide und etwa auch das weitere Vorgehen an den Schulen umfasse. Was die Öffnungen betrifft, wolle er keine Kritik an Geschehnissen vor seinem Amtsantritt üben.