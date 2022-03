Mehr als 5000 Flüchtlinge in Kärnten erwartet

Aktuell sind in Kärnten 250 Ukraine-Flüchtlinge in Villach-Langauen und etwa 100 in den Gästehäusern des Jugendherbergeverbandes untergebracht. „Doch das ist erst der Beginn der größten Flüchtlingswelle seit dem Zweiten Weltkrieg“, so Katastrophenreferent und Landesrat Daniel Fellner.