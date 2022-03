Grün-LHStv. Felipe will in einem Jahr abtreten

Diese persönliche Entscheidung teilte Ingrid Felipe den Gremien der Tiroler Grünen am Freitag mit. In der digitalen Sitzung des Landesausschusses sei „unter Beifall“ aufgenommen worden, dass Ingrid Felipe bis zum Ende der Legislaturperiode weiterhin ihr Amt und Rolle ausführen wird, hieß es in einer Medienmitteilung am Abend.