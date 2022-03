Geht Felipe, ist es auch mit der Harmonie vorbei

Allerdings soll Felipe am vergangenen Wochenende wieder ein bisschen das „Wahlfieber“ gepackt haben. Und höchst inoffiziell ist zu hören, dass sie der Parteibasis zur Beruhigung eine Doppelspitze anbieten will. Als einer davon wird der Name des Landtagsabgeordneten Georg Kaltschmid genannt. Aber Platter kündigt ja bereits an, sich die Weichenstellungen bei den Grünen „genau anzusehen“.