Felipe verteidigt Parkgebühren für Tiroler Pendler

Die Kosten für eine Jahreskarte würden sich damit aber keineswegs erhöhen. Felipe: „Es handelt sich um voneinander getrennte Leistungspakete. Nur der geringe Anteil an Kunden, die mit dem Pkw zum Bahnhof fahren möchte, bezahlt die Zusatzleistung Parken“, sagt Felipe. Das Jenbacher Modell sei vom Pilot-Projekt der Park&Ride-Anlage in St. Valentin (Niederösterreich) übernommen worden. St. Valentin sei, so meinen betroffene Öffi-Nutzer, freilich eher die Ausnahme in Sachen Inkasso. Denn in Ostösterreich seien die Parkhäuser für Pendler überwiegend gratis. „Dort werden die Betriebskosten nicht auf die Bahnfahrer abgewälzt“, weiß ein Unterländer Pendler.