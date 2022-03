Stadt und Land noch planlos bei der Quartiersuche

Preuner sieht daher nur eine Möglichkeit für ein kurzfristiges Übergangsquartier für Ukraine-Flüchtlinge auf der Durchreise. „Es wird so sein, dass wir ein großes Zelt aufbauen müssen“, sagt er. Am besten wäre so ein Zelt in der Nähe des Ankunftszentrums bei der Messe aufgehoben, glaubt der Bürgermeister. Dort sollen Flüchtlinge, die auf der Durchreise sind, und jene, die bleiben wollen, bis zum Organisieren einer längerfristigen Unterkunft für einige Tage bleiben können.