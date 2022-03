Österreich zahlte 2021 11,5 Mrd. € für Öl und Gas

Gasimporte gehen zu 86 Prozent in GUS-Staaten

In der Statistik werden die Herkunftsländer nicht explizit ausgewiesen, jedoch die Regionen. Auf den Wert der Gasimporte bezogen gehen 86 Prozent in GUS-Staaten, also in die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, jener internationalen Organisation, in der sich verschiedene Nachfolgestaaten der Sowjetunion zusammengeschlossen haben. Bei Öl liegt ihr Anteil bei 24 Prozent.