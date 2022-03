Viele Eltern müssen um Therapien für Kinder bangen

Als Emmerich ein halbes Jahr jung war, habe sich gezeigt, dass er sich nicht so drehen und aufstützen kann wie andere Kinder in dem Alter. Knoll dazu: „Ich habe eine Physiotherapeutin gefragt, ob er je sitzen können wird. Sie meinte nur: ,In irgendeiner Form sicher.‘“ Von da an wusste die Mutter, dass die Krankheit das Leben ihres Sohnes noch mehr einschränken wird, als sie zuerst gedacht hatte.