Schramböcks Reise nach Saudi-Arabien

Was macht eine Frau wie Wirtschaftsministerin Schramböck ausgerechnet in Saudi-Arabien? Vielleicht einen Knicks vor einem Ölscheich, so wie es Ex-Außenministerin Kneissl vor Putin getan hat? Sicher nicht, es ist ein Trip, der Hoffnung geben soll. Hoffnung auf die Beschaffung ausreichender Energie.