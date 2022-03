Putin wirbt um Kriegsfreiwillige aus Nahost

Erneut Krankenhaus bombardiert

Pro-russische Separatisten haben unterdessen am Freitag im Osten der Ukraine nach Militärangaben aus Moskau die Stadt Wolnowacha unter ihre Kontrolle gebracht. Zuvor meldete der ukrainische Rettungsdienst Angriffe auf zivile Ziele in der zentralen Stadt Dnipro mit mindestens einem Toten. In Charkiw wurde ein psychiatrisches Krankenhaus getroffen. Für Mariupol hofft die Regierung in Kiew auf einen Fluchtkorridor für Zivilisten.