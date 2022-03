Psychologen wollen Putin vom Krieg abbringen

Schröder zu Gesprächen mit Putin in Moskau

Unterdessen ist der deutsche Altkanzler Gerhard Schröder in Moskau, um mit Putin Gespräche über den Krieg zu führen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur fand ein erstes Gespräch am Donnerstag statt. Ob weitere geplant sind, ist noch unklar. Die deutsche Bundesregierung hatte zuvor erklärt, dass die Reise nicht mit ihr abgesprochen gewesen sei. Bundeskanzler Olaf Scholz wollte sie am Rande des EU-Gipfels in Versailles nicht kommentieren.