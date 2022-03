Straßengalerie sucht nach gestohlenem Gemälde

In der Nacht auf Mittwoch, den 9. März, wurde ein Kunstwerk von Lilith Erian entwendet. Bis vor kurzem hing es noch an der Fassade des Künstlerhauses in Klagenfurt. Wer Informationen oder Hinweise hat, wo sich das Bild befindet, oder wer es gestohlen hat, soll sich per Mail unter leon@bernhofer.net melden.