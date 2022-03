Gepardin Jala lebt sich in ihrem neuen Zuhause ein

Kuratorin Lisa Sernow erinnert sich an die Momente, als Jala Anfang Februar im Salzburger Zoo ankam: „Erst verhielt sie sich zurückhaltend und musterte uns aus der Sicherheit ihrer Transportbox. Wir haben sie dann in Ruhe gelassen und nach wenigen Minuten hat sie bereits eine der Außenanlagen erkundet und die neuen Gerüche aufgenommen.“ Noch muss sich Jala an ihre neue Umgebung gewöhnen. Aber: „Für Besucher wird Jala in etwa vier bis fünf Wochen, also um Ostern herum, zu sehen sein“, berichtet Geschäftsführerin Sabine Grebner.